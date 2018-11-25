شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يستعدون لموسم صيد المرجان في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد المئات من الصيادين المحليين وغيرهم من هواة الصيد والمحترفين لبدء موسم «فرشة أسماك المرجان السنوية»، بمختلف مدن البحر الأحمر.

ويبدأ الموسم خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض درجة حرارة الجو، وظهور تجمعات أسماك المرجان.

ويكون الاستعداد من خلال تجهيز أدوات الصيد والطعوم وإعداد بوكسات التخزين وألواح الثلج والاتفاق على تأجير لنشات الصيد لبدء الرحلات التي تمتد من ليلة واحدة إلى 3 ليال في سهرات خريفية وشتوية.

وأكد محمد مدني، أحد هواة رحلات الصيد بالغردقة، أن أسماك المرجان هي مجموعة من الأسماك التي تعيش عادة في المياه قليلة العمق، وتألف العيش وسط الشعب المرجانية.