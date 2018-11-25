شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تستجيب لدعوة مفيد فوزي بـ«المصري اليوم» للحفاظ على اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مكتبة الإسكندرية، في بيان، إن الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، يولي أهمية كبرى للحفاظ على اللغة العربية، ومواجهة حالة الوهن التي تعاني منها في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية جنبا إلى جنب مع مجمع اللغة العربية.

وأضاف البيان أن الدعوة التي أطلقها الكاتب الكبير مفيد فوزي في مقاله بصحيفة «المصري اليوم» يوم السبت ٢٤ نوفمبر الماضي داعيا مكتبة الاسكندرية وبالأخص الدكتور مصطفي الفقي إلى تبني هذه القضية لاقت ترحيب المكتبة، ومديرها، الذي وجه بتخصيص أحدي جلسات اللقاء السنوي للمثقفين الذي سوف تعقده المكتبة الشهر المقبل لقضية الحفاظ على اللغة العربية، وشدد على دعوة المعنيين بالأمر سواء من مجمع اللغة العربية أو من خارجه وذلك في حضور صاحب المبادرة كاتب المقال الاستاذ مفيد فوزي.