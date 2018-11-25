شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تتابع إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بعدد من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية «ابدأ مستقبلك» بعدد من المحافظات في الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري، وذلك استكمالا لسلسلة «أبدأ مستقبلك» التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصر والاسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحملة هذه المرة مقسمة على مرحلتين، فتبدأ بمحافظات الأسكندرية، البحيرة، ومطروح يومي 25 و26 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري لمحافظات كفر الشيخ، الغربية، والمنوفية وذلك بمقر المدينة الشبابية بمنطقة أبوقير، محافظة الاسكندرية.

وأضافت السعيد أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.

كما أشارت د.غادة خليل، مدير المكتب الفني بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030 إلى أنه من المستهدف بحملة «أبدأ مستقبل» بتلك المحافظات الست، تدريب عدد 174.893 طالب، وعدد 330 مدرس و96 مدير مدرسة وموجه عمومي وذلك بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية لتلك المحافظات.

كما أوضحت د. غادة خليل أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة على الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

وقالت مدير مشروع رواد 2030 إن الطاقات الإبداعية لدي شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالي، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.

يذكر أن الحملة التوعوية «أبدأ مستقبلك» تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة