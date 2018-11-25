شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. البابا تواضروس يرقي 6 أساقفة لرتبة مطران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، ستة من الآباء الأساقفة رتبة «مطران».

وجاء في قائمة الذين شملهم القرار كل من أصحاب النيافة الأنبا مرقس، شبرا الخيمة، والأنبا بولا، طنطا، والأنبا بسادة، أخميم وساقلتة.

كما شمل القرار كلا من الأنبا أندراوس، أبوتيج وصدفا، والأنبا إشعياء، طهطا وجهينة، والأنبا أبرآم، الفيوم.