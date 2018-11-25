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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد ضابطين شرطة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أثناء أداء عملهما بالعياط، حيث صدمتهما سيارة خلال متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى.
تلقى اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد استشهاد النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطة العياط ورئيس نقطة كفر عمار والملازم أول عمر مجدى ضابط مباحث فرقه البدرشين والعياط، نتيجة إصابتهما بكسور وجروح متفرقة عقب اصطدام سيارة بهما خلال أداء عملهما فى متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى بالعياط.
وتم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
جمال صلاح
عمرو مجدى
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