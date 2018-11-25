مصر | 'اللهم اغسلني بدمي'.. شهيد كمين العياط طلب الشهادة ونالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'اللهم اغسلني بدمي'.. شهيد كمين العياط طلب الشهادة ونالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"اللهم اغسلني بدمي واجعل كفني ملابسي وارزقني شهادة الحق في سبيلك يارب العالمين"، تلك هي الكلمات التي كتبها الشهيد ملازم أول عمر مجدي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، طالبا الاستشهاد، حتى استشهد فجر اليوم الأحد.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل مصرع النقيب جمال الدين صلاح والملازم اول عمر مجدي، وإصابة شخص مدني حال توقفهما في خدمة كمين الطريق الإقليمي بمركز العياط، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بسرعة، اصطدم قائدها بأفراد الكمين ما أسفر عن استشهاد الضابطين وإصابة مدني، وتمكنت قوة أمنية من القبض على قائد السيارة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

كان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، باستشهاد ضابطين شرطة حال تواجدهما بكمين بمركز العياط، وإصابة شخص مدني.