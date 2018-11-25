مصر | ننشر صورة الملازم الأول شهيد كمين العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة الملازم الأول شهيد كمين العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة الملازم أول عمر مجدي، الذي استشهد فجر اليوم الأحد حال تواجده بكمين بمركز العياط.

وكشفت التحريات الأولية عن تفاصيل مصرع النقيب جمال الدين صلاح والملازم اول عمر مجدي، وإصابة شخص مدني حال توقفهما في خدمة كمين الطريق الإقليمي بمركز العياط، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بسرعة، اصطدم قائدها بأفراد الكمين ما أسفر عن استشهاد الضابطين وإصابة مدني، وتمكنت قوة أمنية من القبض على قائد السيارة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

كان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، باستشهاد ضابطين شرطة حال تواجدهما بكمين بمركز العياط، وإصابة شخص مدني.