مصر | كثافات مرورية إثر كسر ماسورة مياه بطريق الفيوم (صور)

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ظهرت کثافات مرورية بطريق الفيوم، إثر كسر ماسورة مياه على الطريق، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ. تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بكسر ماسورة مياة علي طريق الفيوم في الاتجاة القادم من اكتوبر اتجاه الفيوم ووجود بعض الكثافات المرورية الناتجة عن الكسر وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور وتم إخطار محافظة الجيزة لإصلاح الكسر.

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