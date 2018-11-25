شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تُشغل ورشة ملابس جاهزة لتوفير زي موحد للعاملين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن بدء تشغيل ورشة الملابس الجاهزة، التي تم إنشاؤها بهدف توفير زى موحد للعاملين بالشركة، تتوافر به مواصفات السلامة والصحة المهنية، حيث تنتج الورشة زياً لعمال الشبكات والمحطات، والفنيين والكيميائيين، والأمن، والمحصلين، والمهندسين، والسائقين، ومسؤولى السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن الورشة تضم أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة، ووحدات الطباعة والتشطيب، لتوفير زى متميز للعاملين بالشركة.

وقال رئيس الشركة: «الورشة أنتجت 1800قطعة مختلفة مع بدء تشغيلها، ومن المقرر عرض منتجات الورشة للمشتغلين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالشركات التي تعمل في نفس المجال بالمحافظات الأخرى».

وأضاف: تقوم الورشة حالياً بتصنيع الملابس الجاهزة من بنطلون وجاكت وقميص لبيعها للعاملين بالشركة بسعر التكلفة، وطرحها في السوق بأسعار مخفضة.

شركة مياه سوهاج تُشغل ورشة ملابس جاهزة لتوفير زى موحد للعاملين

شركة مياه سوهاج تُشغل ورشة ملابس جاهزة لتوفير زى موحد للعاملين

شركة مياه سوهاج تُشغل ورشة ملابس جاهزة لتوفير زى موحد للعاملين