شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس سيامة الأساقفة الجدد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس سيامة أساقفة جدد حيث بدأ طقس تقديم الحمل في مستهل قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر هاتور والذي يوافق بدء صوم الميلاد.

كان موكب البابا تواضروس الثاني يتقدمه خورس الكلية الٱكليريكية والآباء المطارنة والأساقفة قد دخل الكاتدرائية ليبدأ بعدها القداس الإلهي.

ومن المقرر أن تتم خلال القداس سيامة خمسة رهبان أساقفة وعدد من الآباء الأساقفة، مطارنة.