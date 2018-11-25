شكرا لقرائتكم خبر عن «يد تهدم ويد تبني».. ديوان عام محافظة بني سويف أحرقه الإرهابيون وأعاد الجيش بناءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ديوان محافظة بنى سويف، والذى أحرقته الجماعة الارهابية، في 14 أغسطس 2013، أعادت الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، بناء على أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنشاءه مرة أخرى على أحدث طراز معمارى، والذى سيتم افتتاحه أوائل العام القادم، بعد انتهاء الهيئة الهندسية من وضع اللمسات الاخيرة من تجهيز وفرش المبنى بالكامل.

ويقول المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، ان مشروع انشاء ديوان عام محافظة بنى سويف هو تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن طريق ادارة المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن حدود مبنى المحافظة الجديد، من الشمال ارض ملك مياه الشرب والصرف الصحى، ومن الشرق شارع كورنيش النيل ومن الجنوب أرض فضاء امتداد مبنى المحافظة ومن الغرب نادى القوات المسلحة.

ويضيف «محافظ بنى سويف» للمصرى اليوم «ان المبنى الجديد، تم اقامته في نفس المبنى القديم الذي تم حرقه ونهبه بواسطة الغوغاء من الجماعة الارهابية وحرصا من الدولة على ارساء قواعد الامن وتاكيدا لسيادة القانون وهيبة الدولة تم اقامة المبنى في نفس مكانه على النيل العظيم وصمم المبنى ليكون معلم من معالم بنى سويف الحضاريةوالمعمارية ويضم بين جنباته جميع المصالح الحكومية والتى تخص ديوان المحافظة تيسيرا على المواطنين ونقل الادارات التابعة للمحافظة واستغلال المبانى داخل المحافظة في أغراض أخرى.

ويقول المستشار هانى عبدالجابر، إن الهيئة الهندسية اقامت المبنى على مساحة ارض 4150 مترا مربعا، وتكويناته عبارة عن الفاصل الاول مكون من بهو المدخل الرئيسى بارتفاع دورين، ودوريين علويين فقط، ويشمل الاجهزة والمكاتب الرئيسية، وهو على مساحة 400 متر مربع للدور، والفاصل الثانى ،مكون من دور ارضى و4 ادوار علوية ،ويشمل الاجهزة المعاونة وهو على مساحة 500 متر للدور، والفاصل الثالث مكون من دور ارضى، و6 ادوار علوية ويشمل الجهاز الادارى ومكاتب الخدمات وهو على مساحة 850 متر مربع للدور وبدروم المبنى على مساحة 3000 متر مربع ويسع عدد 150 سيارة لخدمة موظفى وجمهور المحافظة وذلك لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية المحيطة بالمبنى ويتكون من عدد 2 مدخل.

ويقول إن مكونات المبنى من الدور الارضى مساحته 1500متر مربع ويتكون من 3 مبانى متاليية، ومتصلة بالاضافة لقاعات اجتماعات متعددة الاعراض وتسع ل 150 فرد، والدور الاول يتكون من 2 فاصل متتاليين الفاصل الاول يحتوى على مكاتب رئيسية والفاصل الثانى مكاتب لخدمة الجمهور مساحة 1500متر مربع والدور الثانى مساحة 1750 متر مربع يتكون من 3 مبانى متتالية الفاصل الاول به مكتب المحافظ وملحقاته والثانى يحتوى على مكتب السكريتر العام والمساعد والفاصل الثالث يحتوى على مكاتب ادارية.

أما الدور الثالث يتكون من 3 فواصل الفاصل الاول قاعة مؤتمرات على مساحة 300متر وسعة 200فرد، والفاصل الثانى يحتوى على ادارة التخطيط والمتابعة وادارة التخطيط المالى والادارى وصالون انتظار والفاصل الثالث يحتوى على مكاتب ادارية والدور الرابع يتكون من اثنين فاصل متتاليين يحتويان على مكاتب ادارية بمساحة 1350 متر مربع، والدور الخامس يتكون من فاصل واحد يحتوى على مكاتب ادارية بمساحة 850 متر مربع.

أما الدور السادس فيتكون من فاصل واحد يحتوى على مكاتب ادارية بمساحة 850 مترا مربعا، وقد تم تنفيذ 853 خازوقا على عمق 14 مترا بقطر 50 سم، ويؤكد المحافظ أنه تم تنفيذ الحفر على عمق 4 متر وقد تلاحظ اثناء الحفر، وجود العديد من المعوقات، وعلى الفور نجحت الهئية الهندسية، في ازالة بعض العربات وتلاوناش المحترقة إلى جراج المحافظة للاماكن المخصصة لذلك شرق النيل، وقد تم رفع اكثر من ستة الاف مترا مكعبا من مخلفات واثار المبنى القديم قبل الحفر كما تم ازالة اساسات المبنى القديم بالكامل وصادف اثناء عملية الحفر اجراء صيانة لكوبرى شرق بنى سويف على النيل مما اضطر الشركة المنفذة لاعمال الحفر بالسير بعربات نقل المخلفات اكثر من مائة كيلو مرورا بكوبرى الواسطى على النيل للوصول للمقالب العمومية التي حددتها المحافظة.

وقال المحافظ إن هناك احتفالا كبيرا سنقيمه اثناء افتتاح المبنى الجديد للمحافظة اوائل العام القادم مع القوات المسلحة التي اعادت البناء لمبنى المحافظة الذي احرقته الجماعة الارهابية، والتى أصر رئيسنا السيسى، على اعادة انشاء المبنى وعودته على أحداث طراز، وسيتم دعوة عامة لجمهور بنى سويف ليشاهدوا عودة مبناهم من جديد بعد ان حقق الرئيس مقولة يد تهدم وتحرق ويد تبنى وتشيد.

من جانبه، قال المستشار مجدى البيتى، محافظ بنى سويف الأسبق، لـ«المصري اليوم»، والذى حضر حريق ديوان المحافظة عقب تسلمه مهام وظيفته كمحافظ ،في 14 اغسطس 2013، إننى ما زلت أتذكر يوم حريق الديوان، فهو واحد من ضمن 5 دواويين تم إحراقهم على مستوى الجمهورية من قبل الشياطيين الارهابيين، وكنت مستهدفا من قبلهم منذ أول يوم وصلت يوم 14 أغسطس عقب فض رابعة وقاموا بإحراق الديوان العام الموجود بجوار مستشفى بنى سويف العام.

واضطررت إلى نقل مكتبى لمدة 90 يوما إلى مديرية الشباب والرياضة إلى ان تم اعداد مبنى خاص باحدى الجهات الحكومية بشرق النيل لحين انتهاء اعادة بناء مبنى المحافظة المحترق، وقال ان سيدات منتقبات موظفات بديوان المحافظة شاركوا في حريق الديوان العام يوم 14 اغسطس الماضى برفعهن علامة النصر عندما هاجم الارهابيون مقرد ديوان المحافظة واشعلوا النار فيه كما قام الارهابيون باداء (سجدة شكر) داخل مكتب المحافظ عقب قيامهم بإشعال النيران فيه.

وسجلت الكاميرات الخاصة بالديوان جميع المشاهد التي قام بها الإرهابيون اثناء حريق مقر الديوان العام الذي كنت بداخله ولولا ستر الله وقيام الاجهزة الامنية بانقاذى وتمكنى من الهروب عبر لنشات تابعة لمديرية الامن من النيل لكنت في عداد الموتى واضاف المحافظ ان تحت يدى (سى دى ) فيه جميع المقاطع التي تصور حريق الديوان والهجوم على ابوابه ومقتل عميد مرور بنى سويف السابق والحصول على مدرعة والتجول بها في شوارع بنى سويف وقمت بتسليمه إلى النيابة العامة التي تقوم بتحقيقه وقال المحافظ السابق لو ان هؤلاء الارهابيون يحملون كتاب الله في صدورهم ما فعلوا فعلتهم من حرق وقتل.