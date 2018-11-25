شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة نظام الأطباء المقيمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار رقم 665 لسنة 2018 ، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 باللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم، وقواعد الترقية إلى الوظائف الفنية .
وينص القرار على حساب مدة العمل فى المناطق النائية ضمن المدة المقررة للترقية للأطباء إلى وظيفة مساعد أخصائى أو طبيب مقيم مؤهل.
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