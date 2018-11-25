شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلن ترسيم 6 أساقفة بدرجة "مطران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترسيم 6 من الأساقفة إلى درجة المطرانية، لافتا إلى أن الكنيسة لا يوجد بها ما يسمى "ترقية"، فالكنيسة تكون الترقية إلى أسفل، وليس إلى أعلى لتصل إلى تعاليم السيد المسيح بغسل أرجل التلاميذ، وأن هذه المسئولية تدفع إلى مزيد من العطاء والخدمة من أجل كل إنسان.

والمطارنة الستة هم:الأنبا بولا مطرانا لإيبارشية طنطا وكل توابعها، والأنبا بسادة مطرانا لإيبارشية أخميم وتوابعها، والأنبا أندراوس مطرانا لإيبارشية أبو تيج، والأنبا إشعياء مطرانا لإيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها ، والأنبا مرقس مطرانا لإيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا إبرآم مطرانا لإيبارشية الفيوم وتوابعها.

وشهد القداس الإلهى، الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيامة 5 أساقفة جدد من بينهم أسقف للوادي الجديد والواحات، إلى جانب 4 أساقفة عموم اثنين منهم للخدمة فى مصر واثنين للولايات المتحدة، إلى جانب تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة والأنبا إسحق أسقفا لطما وكل توابعها.