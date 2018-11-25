شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الصحة وقطاع الأعمال لمتابعة ملفات الوزارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الأحد، عقب حضوره مؤتمر Cairo Ict، كل من، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات كل وزارة علي حدة. كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد.

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