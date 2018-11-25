أخبار مصر | مدبولي يلتقي وزيري الصحة وقطاع الأعمال وسكرتير الأمم المتحدة.. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يلتقي وزيري الصحة وقطاع الأعمال وسكرتير الأمم المتحدة.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم وزيرى الصحة وقطاع الاعمال لمناقشة عدد من الملفات بالصحة وقطاع الاعمال. كما سيلتقي مدبولي سكرتير عام مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد، لبحث زيادة سبل التعاون بسن مصر والامم المتحدة. كما سيحضر رئيس الوزراء مساء اليوم احتفالية مؤسسة الاهرام بمئوية الشيخ زايد.

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