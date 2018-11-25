شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلاً.. والصغرى بالقاهرة 16درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانًا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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