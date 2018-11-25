شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح قطاع السجون اليوم زيارة استثنائية لأسر جميع نزلاء السجون، تنفيذا لقرار وزير الداخلية، بمناسبة حملة الـ 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتبدأ فترة السماح بالزيارة من اليوم وحتى 10 ديسمبر، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة بتلك الحملة، وإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

و ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .