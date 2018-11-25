أخبار مصر | "شبورة مائية وانحصار للأمطار".. تعرف على توقعات الأرصاد بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شبورة مائية وانحصار للأمطار".. تعرف على توقعات الأرصاد بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15.
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