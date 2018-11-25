شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 456 سفن قناة السويس بحمولة 31.4 مليون طن خلال 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى وحتى أمس الأول الجمعة، عبور 456 سفينة بحمولة 31.4 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس عبرت قناة السويس 58 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 44 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت الأربعاء 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الخميس، قناة السويس 57 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الجمعة 49 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال 9 أيام إلى 456 سفن بحمولة 31.4 مليون طن.