شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 114 رحلة لـ"مصر للطيران" من مطار القاهرة تقل 17 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة الماضية 114 رحلات داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 17 ألفًا و100 راكب من جميع الجنسيات.
وأضاف مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، نظمت الرحلات منذ بداية اليوم، إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، وشهدت انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.
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