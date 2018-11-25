أخبار مصر | أول تعليق لـ محامي المتهمة بقتل "طالب الرحاب" بعد تقرير الطب الشرعي عن عذريتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ محامي المتهمة بقتل "طالب الرحاب" بعد تقرير الطب الشرعي عن عذريتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار ياسر أبوالعلا، محامي المتهمة حبيبة، إنه سيطالب المحكمة يعرض موكلته على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإجراء تقرير جديد.

وأوضح في تصريحات لـ موقع مصراوي، أنه سيطعن على تقرير الطب الشرعي أمام المحكمة، خاصة وأن موكلته اعترفت بوجود علاقة بينها وبين "طالب الرحاب" وأنها ليست بكرًا، فكيف يحدث ذلك؟.

كان تقرير الطب الشرعي، قد أورد أن المتهمة خضعت للكشف في 3 سبتمبر الماضي، ولم يتبين أي إصابات أو عنف جنائي بجسم المتهمة، وأن المتهمة "بِكر"، ولم يتم فضّ عُذريتها كما ادعت -خلال التحقيقات-.