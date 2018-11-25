شكرا لقرائتكم خبر عن والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة بسبب التنمر: «عانت كثيرا بسبب الاضطهاد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت والدة الطالبة إيمان صالح المنتحرة بسبب التنمر في معهد جمال عبدالناصر الفني الصحي بالإسكندرية إن ابنتها عانت كثيرًا من اضطهاد مشرفات المعهد، لها مشيرة إلى تعرضها لـ«مضايقات وكلمات قاسية تسخر من ملامح وجهها وتصرفاتها».

وأضافت في مداخلة مع برنامج «مساء دي أم سي»، مساء السبت: «أبلغت مديرة المعهد بشكوى ابنتي، فأبلغتني أن المشرفات بيضحكوا معاها، وقولت للمشرفات محدش يكلمها بالطريقة دي تاني، لكنهم استمروا في تعنيفها».

وأوضحت أن ابنتها كانت عرضة باستمرار للتنمر من قبل مشرفات المعهد اللاتي اتهمنها بـ«ميول انحرافية»، مضيفة: «كانوا بيضايقوها بسبب لون بشرتها وملامحها رغم إنها كانت مؤدبة وجميلة»، متابعة: «معرفش ليه كانوا كارهين بنتي بالشكل ده».

وألقت الطالبة إيمان صالح بنفسها من الطابق الرابع لمبنى المعهد الصحي بالإسكندرية؛ نتيجة تعرضها للاضطهاد المستمر والسخرية الدائمة من المشرفات داخل المعهد، وأكدت في تسجيل صوتي أنها تعرضت للتنمر من قبل المشرفات، فيما كانت تحاول النأي بنفسها عن مضايقاتهن.