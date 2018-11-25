شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، يقدم ”الخليج 365” للسيدات 10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش: 1- عدم السير فى الطرق المظلمة. 2- على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان. 3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها. 4- البعد عن ارتداء الملابس المثيرة. 5- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها. 6- يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش. 7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف. 8- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش. 9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير. 10- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرشين.

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