شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الحبيب الجفرى فى ضيافة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظيم ندوة بعنوان "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين"، بعد غد الأثنين، الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر قاعة حسن حسني بحرم الجامعة.

يحاضر في الندوة الشيح الحبيب بن علي الجفري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية.