مصر | أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت التحريات، أن نجل المسن أمين شرطة تم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عاما، وراء الحادث، والمتهم مريض نفسي، ويتلقى علاجا منذسنوات طويلة.
وأوضحت التحريات أنه استغل نوم والده واستل سكينا وانهال عليه بالضرب، وقال المتهم في أقواله المبدئية أن والده كان يعامله معاملة سيئة واعتاد إيداعه المصحات النفسية فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين.
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