أخبار مصر | زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن تذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى المميزة هناك مقترح أن تزيد 2 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على المواطنين، أما التذاكر العادية فلن تطالها هذه الزيادة.
ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على السينما والمسرح لم ترتفع من عام 1942، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تذهب لخزانة الدولة، ولكنها ستذهب للجمعيات الخيرية لتنمية الصعيد.
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