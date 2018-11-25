شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يدعو إلى تفتيش السفارة المصرية في تركيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي عمرو أديب الدول العربية، ومصر على وجه التحديد، بمسح وتفتيش قنصلياتها وسفاراتها في تركيا، بعد واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر سفارة بلاده في إسطنبول.

وقال في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن أردوغان زرع أجهزة تنصت على السفارة السعودية، موضحًا أن «تركيا ربما تتجسس بالمثل على المقرات الدبلوماسية لكل من مصر والإمارات».

وأضاف: «السفارة المصرية في تركيا لازم تتفَلى، إذا كان بيتصنتوا على السعودية كانوا بيعملوا معانا إيه؟ أصبح معلوما أن السلطات التركية تتجسس على كل المقار الدبلوماسية على أراضيها».

وأشار إلى أن الادعاء العام التركي اتهم رجل الدين المعارض فتح الله جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، السبت، رغم تنفيذ عملية الاغتيال في ديسمبر 2016، معقبا: «تركيا حرة تتهم وقت ما هي عايزة، محدش يضغط عليها».