شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: نستهدف تحقيق 3.75 مليار جنيه العام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقرير رسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، أنها تستهدف تحقيق 3.75 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الجارى، وأنه متوقع وصول مصاريف وتكاليف الهيئة خلال العام المالى الجارى إلى 1.81 مليار جنيه تشمل 385 مليون جنيه أجور للعاملين.

وأضاف التقرير، أن بند المصروفات فى موازنة العام المالى الجارى محدد بـ257 مليون جنيه، فيما يبلغ بند الأعباء والخسائر 1.124 مليار جنيه، وأنه متوقع تحقيق هيئة الميناء صافى أرباح مع نهاية يونيو المقبل يبلغ 1.950 مليار جنيه.