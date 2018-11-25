شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: أنفاق قناة السويس «سد عالي جديد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الإعلامي عمرو أديب بحجم العمل في مشروع أنفاق قناة السويس الجديدة التي وصفها بأنها «سد عالي جديد»، وقال: «كان لي الشرف أن أكون من أوائل الإعلاميين الذين حضروا حفر الأنفاق».
وأضاف في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن أنفاق قناة السويس تشهد حالة «غير مصرية»، مؤكدًا «مش ده الشغل المصري اللي متعودينه».
وتابع: «الميزة العبقرية في الأنفاق أنك ترى التنمية، النفق أهو، بيعدي الضفة التانية أهو، هذا العمل تم إنجازه بسرعة كبيرة، عمل جبار تشوف فيه فلوسك وفلوس البلد رايحة فين، تشوف فيه الإنجاز».
وأردف: «بتشوف ماكينات الحفر اللي البلد بقت تملكها، والإتقان اللي بقينا بنعمل بيه هذه الأشياء، والعمالة في هذا المشروع غريبة، بيشتغلوا من 7 الصبح لـ10 بالليل، يواصلون الليل بالنهار، ومفيش ريس على حد».
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