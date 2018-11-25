شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": ننسق لحملات توعية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيجتمع بالدكتور عز الدين أبوستيت وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، للتوافق حول خطة لحماية نهر النيل والأراضى الزراعية من التعديات.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تلك الخطوة تأتى حتى لا تتكرر الفوضى التى حدثت بعد يناير عندما أهدر القانون وضاعت الأراضى الضخمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن خطورة التعديات على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات.