شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن عودة المستوى الرفيع: لم يحدث أى تغيير فى النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: من المفارقات أن أكتب لأواجه ما نعانيه من الإشاعات والتأويلات ومن ذلك خبر منذ ساعة عن عودة المستوى الرفيع.

وأضاف وزير التعليم لم يحدث أى تغيير أو جديد فى هذا الأمر وتابع: النظام القديم (من الصف الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى) يسير كما هو فى جميع المدارس بلا تغيير مؤكدا أن النظام الجديد (المطبق فى KG1، KG2، الأول الابتدائى) واستجاب لأولياء الأمور فى مدارس اللغات (التجريبية) واستبدل فكرة "المستوى الرفيع" فى النظام القديم عن طريق إجراءين: الأول تدريس كتاب الباقة المجمعة باللغة الإنجليزية والثانى تدريس كتاب لغة إنجليزية اسمه "Connect Plus" فى مستوى يعادل ما كان يدرس سابقاً فى [الإنجليزى + "A Level"] فى كتاب واحد يفوق فى مستواه ما كان يتم تدريسه سابقاً. وتابع: سوف يتم توزيع Connect Plus بدءًا من الترم الثانى لهذه الدفعة.

وأضاف الوزير: إذاً "المستوى الرفيع" فى النظام القديم قد تم مراعاته فى النظام الجديد عن طريق الإجراءين أعلاه. لا يتم تدريس لغة ثانية فى التجريبيات حتى الصف الرابع الإبتدائى، وبالتالى فقد تمت الاستجابة الكاملة لأولياء الأمور فى هذا الشأن وتابع : ليس هناك جديد من قرارات أو إجراءات.