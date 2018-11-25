شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة النووية" تنظم منتدى موردى الصناعة النووية الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة المحطات النووية بالتعاون مع الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، منتدى "موردى الصناعة النووية" الأحد القادم، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين. ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التى تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر.

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