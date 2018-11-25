أخبار مصر | وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تصريح صحفي جديد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك بشأن المستوى الرفيع، وقال إن الموضوع ليس "إلغاء" أو "عودة" المستوى الرفيع. وأضاف: "إنما شرحنا أن ما كان يعرف بالمستوى الرفيع تم تحقيق كل اهدافه في نظام جديد تحت مسميات جديدة وبالتالي لا يوجد إلغاء من الأساس وإنما نظام جديد راعينا فيه تلبية طلبات وتوقعات الأهالي". واستكمل تصريحه قائلاً: استبدلنا المستوى الرفيع بمنهج عصري وأحدث وأكثر فائدة لبناء جيل واع وطني".

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