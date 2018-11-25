شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تزداد على السواحل الشمالية وسيناء، على أن تنتهي الاثنين.
وطالب في مداخلة مع برنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، مساء السبت، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بسبب برودة الساعات الأخيرة من الليل.
وأوضح أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة لن تتعدى الـ 24 درجة والصغرى 14، مشيرا إلى انخفاض الصغرى في المناطق المكشوفة مثل السادس من أكتوبر.
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