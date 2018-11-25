شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تشارك اليوم فى إطلاق "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك منظمة المرأة العربية في الفاعلية الخاصة بإطلاق حملة ال 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وتنظم الفاعلية إدارة المرأة والأسرة والطفولة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وتأتي الفاعلية الخاصة بإطلاق حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة اتساقاً مع حملة الأمين العام للأمم المتحدة (فلنتحد لإنهاء العنف ضد النساء) تحت شعار "اسمعني" والتي ستتضمن اطلاق بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف لإبراز أهمية التصدي لتلك الظاهرة.

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