مصر | النيابة تخلي سبيل ٥ متهمين في الاعتداء على مدرب "الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تخلي سبيل ٥ متهمين في الاعتداء على مدرب "الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، إخلاء سبيل 5 من مشجعى نادى الزمالك، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاعتداء على مدرب نادى الداخلية علاء عبدالعال، خلال المبارة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى العام، الخميس الماضى، على ملعب بترو سبورت.
وواجهت النيابة بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، المتهمين بفيديوهات توضح اعتدائهم على مدرب الداخلية عقب تسجيل فريق نادى الزمالك الهدف الثانى عن طريق لاعبه محمود كهربا، وتعدى عدد من الجماهير على مدرب الداخلية.
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