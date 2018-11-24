شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة النواب»: افتتاح مدينة للأدوية قريبا لمحاربة احتكار الشركات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك مدينة أدوية عملاقة يتم إنشائها حاليا، وسيتم افتتاحها قريبا.

وتابع «عامر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « مدينة الأدوية ستواجه احتكار الشركات العالمية والمستوردين وستوفر العديد من الأدوية غير المتوافرة».

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: «الرئيس يعتمد على أعلى الخبرات الدولية في المشروعات القومية».