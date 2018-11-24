شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مصرياً بالقائمة النهائية لـ«مدير الصندوق السيادى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط إن اللجنة المسؤولة عن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى انتهت من «فلترة» أسماء المتقدمين لشغل المنصب، واستقرت على القائمة النهائية والتى ضمت 15 مرشحًا جميعهم مصريون، من إجمالى 220 قدموا لشغل المنصب، موضحاً أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، تجرى حالياً مقابلات شخصية مع المرشحين وتواصلت مع من يعملون في صناديق دولية، للحضور إلى القاهرة لإجراء المقابلة.

كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر خبر استبعاد جميع الخبراء الأجانب الذين تقدموا لمنصب المدير التنفيذى للصندوق السيادى، لأن اللجنة اكتشفت أنهم أقل كفاءة من الكوادر المصرية المتقدمة سواء من داخل مصر أو خارجها.

وعلمت «المصرى اليوم الاقتصادى» أن الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، سلمت لائحة النظام الأساسى للصندوق، إلى رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، بعد انتهاء اللجنة من إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية، وقال المصدر إن اللائحة لم تحدد راتب المدير التنفيذى، وتركت الأمر مفتوحًا وفقًا للعرض والطلب حتى يتم اختيار كفاءة وفقا للقيمة السوقية، ووفقا للرواتب التي يحصل عليها مدراء الصناديق العالمية، موضحاً أن راتب المدير التنفيذى للصندوق سيكون عبارة عن جزء ثابت وآخر متغير مرتبط بما يحققه من أهداف وأرباح يتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة، وقبل توقيع العقد النهائى مع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية أعطت صلاحيات واسعة لمدير الصندوق، حتى يتمكن من أداء مهامه دون وجود عوائق، وأن يعمل وفقًا لضوابط مؤسسية بعيدًا عن الأهواء الشخصية، كما أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للصندوق سيتوليان عملية التقييم، والحكم على التجربة سيكون على مدى زمنى بعيد وليس قريبا حتى يتم إعطاؤه الفرصة كاملة، ولا تكون لديه مخاوف أو هاجس الاستبعاد.

وأوضح المصدر أن ما يقرب من 180 خبيراً تقدموا لشغل الوظائف القيادية بالصندوق، لكن لن يتم البت في أمرهم حاليًا، وسيتم ترك الأمر للمدير التنفيذى، لأنه وفقاً للخطة والأهداف التي سيضعها سيكون مسؤولاً عن اختيار الفريق الذي يعمل معه، وهو حق له لأنه من سيتم محاسبته في النهاية.

وأكد المصدر أن مجلس الوزراء سيرد رسمياً على لائحة النظام الأساسى خلال أسبوعين من استلامها، ومن المتوقع أن يوافق المجلس على اللائحة ليتم إصدارها قبل نهاية العام الجارى.