شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٨ أشخاص بينهم ٥ شرطيين في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 اشخاص، نتيجة وقوع حادث تصادم بين ميكروباص «أجرة» وسيارة شرطة تابعة لقسم مركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير الأمن إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي مصر-أسوان، بين سيارة شرطة تابعة لمركز العدوة تحمل رقم 4799 «ب 11» وأخري ميكروباص «أجرة» يحمل رقم 8542 «ن -ا-د»، وذلك أمام كوبري قرية الشيخ عطا بزمام مركز بني مزار.

انتقلت سيارات الإسعاف والنجدة ورجال المباحث وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 5 من رجال الشرطة وهم: سيد على صادق 42 عاما أمين شرطة، عبدالسلام زكريا عبدالعليم 47 عاما أمين شرطة، فرج رمضان على 36 عاما أمين شرطة، علاء محمود أحمد 43 عاما مخبر، وأسامة على محمد 44 عاما أمين شرطة وجميعهم من قوة قسم العدوة ويقيمون بتفس المركز، وكانوا يستقلون سيارة الشرطة في مأمورية.

كما أصيب كل من: حازم عرفات رمضان 20 عاما طالب، زينب رمضان محمد 33 عاما ربة منزل، وحسن خالد 11 عاما عاطل، وكانوا يستقلون السيارة الميكروباص «الأجرة» ويقيمون جميعا في مركز مطاي.

