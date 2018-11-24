شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يخصم لمدرس رد على انتقاداته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إسماعيل صبرى، كبير معلمى اللغة العربية بمدرسة المساعى الثانوية العسكرية بشبين الكوم فى المنوفية، والذى عاقبه المحافظ اللواء سعيد عباس، بخصم شهر من راتبه، بسبب مقاطعته والرد عليه خلال زيارته للمدرسة قبل شهر، إنه لم يتجاوز حدود الأدب واللياقة فى رده على المحافظ، الذى أمر بإحالته إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالمحافظة، موضحاً أن المحافظ زار المدرسة فى 23 أكتوبر الماضى، وجعل المدرسين يقفون أمامه، بينما يقف الطلاب على اليمين واليسار، وأشار إلى جميع المدرسين قائلاً: «أنتم السبب فى شكل المدرسة ده بشكلكم ده، اللى جاى بشبشب، واللى جاية بعباية، واللى جاى بجلابية، واللى مربى دقنه»، لافتاً إلى أنه رفع يده طالباً الحديث، وقال: «لو سمحت مين اللى لابس جلابية واللى لابسة عباية واللى لابس شبشب؟»، فرد عليه المحافظ، قائلاً: «اسمع انت تطلع على المحافظة يتحقق معاك»، وبالفعل تم التحقيق معه فى إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وقال ما حدث واستشهد بكل زملائه فى المدرسة، إلا أنه فوجئ بقرار المحافظ بخصم شهر من راتبه. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «قدمت تظلماً للمحافظ قلت فيه إننى لم أتخطَّ حدود الأدب فى الحديث، ولم يصدر منى أى تجاوز لتتم مجازاتى عليه، ولابد أن يتسع صدر المحافظ لأهالى المحافظة لأنه رب البيت ولا يجب أن يستخدم سلطته كمقصلة على رقابهم».

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه التقى بالمدرس واستمع منه إلى ما حدث، واصفاً التحقيق معه فى المحافظة بأنه قانونى لكونها السلطة المختصة، مشيراً إلى أنه سيتم بحث تظلمه لتخفيف الجزاء وفقاً للقانون.

كانت إدارة التحقيقات بديوان المحافظة قد أعدت مذكرة، بناءً على توجيهات المحافظ، انتهت بموافقة المحافظ على القرار 734 لسنة 2018، بمجازاة المدرس بخصم شهر من راتبه لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تحدث بصوت عالٍ وبطريقة غير لائقة وبأسلوب لا يتفق مع الاحترام الواجب، معتبرة أنه ليس من اختصاص المدرس الرد على كلام المحافظ أثناء زيارته المدرسة.