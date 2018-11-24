شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يواصل إغراق الشوارع وإرباك الطرق فى المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حالة الطقس السيئ فى المحافظات، أمس، وسقطت أمطار غزيرة تسببت فى غرق الشوارع وإرباك الحركة على الطرق، فيما تأهبت العاصمة لاستقبال موسم الأمطار، والتغيرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى بالقاهرة، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أهمية التأكد من عمل جميع بالوعات صرف الأمطار بكفاءة وإصلاح التالف منها، وتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقا، وتمركزها بالقرب منها مدعمة بفرق إنقاذ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.

وفى الدقهلية، تسببت الأمطار فى غرق الشوارع خاصة فى القرى، حيث حولتها إلى برك طينية بسبب عدم وجود بلاعات لصرف المياه، ووجه المحافظ الدكتور كمال شاروبيم بسرعة نشر سيارات شفط المياه بالمدن والشوارع الرئيسية لشفط مياه الأمطار وتسهيل الحركة على المواطنين.

وشهدت مدن وقرى بلقاس وجمصة وشربين، أكبر كميات للأمطار وتم كسح وشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار بالشوارع وتشغيل مواتير شفط وعربات كسح وبالوعات الصرف.

وتوقفت أعمال الصيد فى بحيرة المنزلة، بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة وفضل عدد كبير من الصيادين التوقف عن الخروج للصيد لحين استقرار حالة الجو.

وفى الإسكندرية، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمدارس والإدارات التعليمية لمواجهة موجة الطقس السيئ بجمع قرى ومدن ومراكز المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب.

وفى القليوبية، تسببت الأمطار فى نشوب حريق مصنع كرتون بمنطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة، ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى بسبب الأمطار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن خسائر بشرية.

وفى دمياط، تواصلت موجة الطقس السيئ بمدن وقرى المحافظة، حيث شهدت بعض المناطق فى دمياط الجديدة، أمطارا متفرقة مصحوبة ببرودة وغيوم، وقام اللواء أحمد عبدالمنصف رئيس مدينة دمياط بجولة للوقوف على جهود الأحياء فى التعامل مع مياه الأمطار، كما شهدت الحالة التجارية ارتباكا بسبب تقلبات الطقس.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار فى تحول شوارع القرى إلى بحيرات من المياه الراكدة، ووجه اللواء خالد حسن رئيس مركز ومدينة دسوق جهاز النظافة برفع المياه المتراكمة بجميع الشوارع ورفع مخلفات المطر.

وفى أسوان، رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

وفى المنيا، حذرت الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، برئاسة العقيد عادل جلال، السائقين من السرعة الزائدة فى ظل سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار وهبوب رياح.

وفى شمال سيناء، شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة متقطعة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق ومظاهر الحياة العامة بالمحافظة، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرًا شديدا من السائقين وبطئا فى حركة السير، خشية وقوع حوادث، وفضل أغلب المواطنين البقاء فى منازلهم وعدم الخروج، فيما انقطع التيار الكهربى عن عدد من مناطق المحافظة خاصة منطقتى الشيخ زويد ورفح.

وفى جنوب سيناء، تعرضت مدن المحافظة لأمطار متوسطة متقطعة، وأعلن المحافظ اللواء خالد فودة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث سيول، وأعطى توجيهاته لكافة رؤساء المدن بالاستعداد الجيد لمجابهة السيول فى حالة حدوثها وتوفير المواد البترولية والغذائية بكميات كبيرة وكذلك تجهيز وإعداد الخيام وأماكن الإيواء المناسبة للمواطنين فى حالة حدوث سيول.

من جهتها، حذرت وزارة الموارد المائية والرى المواطنين بالمناطق الساحلية وسيناء من مخاطر سقوط الأمطار والسيول، مشددة على ضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن الأمطار فى هذه المناطق، مشيرة إلى أنه يجرى تحديث دورى لخرائط الأمطار بالجمهورية بواقع خريطة كل 6 ساعات. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.