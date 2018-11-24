شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الزيادة المقررة على تذاكر السينما والمسرح لا تتعدى الـ50 قرشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادة المقررة على تذاكر السينما والمسرح لا تتعدى الـ50 قرشًا، ولن تؤثر بأي شكل على حياة الناس.

وتابع متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء السبت، أن تذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى المميزة هناك مقترح أن تزيد 2 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على المواطنين، أما التذاكر العادية فلن تطالها هذه الزيادة.