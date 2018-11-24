شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع وإصابة ١٧ في تصادم بالمنطقة الصناعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل رقمها 6792 «ن-د-ج»، و8754 «ن–ع- ا» نقل بقلاب بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من، رامي روماني عباس 35 عامًا، وعماد صموئيل شحاته 30 عامًا، عاملين بالمنطقة الصناعية ويقيمان بمركز أبوقرقاص، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة.

وأصيب في الحادث 15 شخصا وهم، غالي نادر غالي 41 عاما حداد، سمير سعد عدلي 17 عاما عامل، محسن نادي عبد الجليل 45 عاما عامل، كيرلس سمير سامي 18 عاما عامل، محسن عبد الملاك حنا 18 عاما عامل، ملاك مجدي عبد الملاك 18 عاما طالب، كيرلس اسحاق عبد الملاك 28 عاما عامل، عادل شفيق اسحاق 56 عاما عاطل، فضل جرجس فانوس 60 عاما عامل، اسحاق سميح غالي 51 عاما عامل، حبيب سامح حبيب 31 عاما عامل، إبراهيم سعد عدلي 16 عاما عامل، وشقيقه مينا 21 عاما عامل، رضا ماهر لمعي 52 عاما عامل، رامي نبيل توفيق 25 عاما عامل.

وتبين أن جميع المصابين مقيمون في مركز أبو قرقاص وتم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتقرر خروج9 منهم بعد تحسن حالتهم الصحية.