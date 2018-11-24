شكرا لقرائتكم خبر عن «زفة روحية» بعشية عيد القديس «مارمينا العجائبى» فى ديره بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا كيرلس أفا مينا، رئيس دير القديس مارمينا العجائبى فى منطقة كينج مريوط بالإسكندرية مساء أمس الأول، «عشية عيد القديس مارمينا» بديره بمشاركة 6 أساقفة عموميين والآباء الرهبان.

وأقيمت «العشية» التى شارك فيها حضور إكليروسى وشعبى كبير، بدير الشهيد مارمينا وتم عمل «زفة روحية» من خلال حمل الرفات بعد تطييبه بالعطور والزيوت المقدسة والدوران به فى الدير وسط مباركة شعبية للرفات المقدس.

شارك فى صلوات العشية وفى طقس تطييب رفات الشهيد، عدد من أحبار الكنيسة بينهم الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا.

فى سياق متصل، بدأ الاقباط الأرثوذكس، أمس صوم الميلاد المجيد، ويستمر لمدة 43 يوماً ينتهى بعيد الميلاد يوم 7 يناير 2019.

وتقيم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وجميع كنائس الإسكندرية قداسات إلهية صباحاً، وعشيات مساءً، طيلة فترة الصوم بحضور شعبى مكثف.

وقال القمص إبرام ايميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، إن صوم الميلاد المجيد هو صوم انقطاعى حيث يفطر الأقباط على أكلات نباتية ويسمح فيه بتناول الأسماك.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن فكرة الصوم لمدة 43 يوماً تعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يومًا تشبهًا بالنبى موسى الذى صام كى يتسلم وحى الله، أما الثلاثة أيام الأخرى فأضيفت إلى مدة الصوم فى عهد البابا إبرام، البابا الـ62 للكنيسة القبطية حيث يصوم المسيحيون تذكارًا للثلاثة أيام التى صامها الأقباط.

وأشار إلى أن صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة القبطية هو صوم من الدرجة الثانية حيث يمتنع فيه الصائمون عن أكل اللحوم ويسمح فيه بأكل السمك كافة أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء والجمعة وينتهى بحلول عيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير وفقًا لتقويم الكنائس الشرقية.