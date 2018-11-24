شكرا لقرائتكم خبر عن خطة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية فى «المحافظات الأكثر فقراً وخصوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومى للسكان وضع خطة للتدخل لعلاج أزمة الزيادة السكانية فى أفقر 10 محافظات على مستوى الجمهورية، باعتبار أنها الأعلى من حيث معدلات الخصوبة أيضاً، تبدأ بالتوعية، وتنتهى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة، مرورًا بمحاور التنمية وتحسين المعيشة بقرى ومدن المحافظات.

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس، إن المحافظات الأكثر فقرا هى نفسها الأكثر خصوبة، وبالتالى تم استهدافها كنقطة بداية للتعامل الشامل مع قضية الزيادة السكانية، من خلال التوعية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المانحة على توفير مشروعات تنموية فيها.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم البدء من محافظتى سوهاج وأسيوط ثم باقى محافظات الوجه القبلى، مشيرا إلى أن تحديد أسباب المشكلة هو بداية طريق الحل، والقضية السكانية هى استراتيجية دولة ومسؤولية مشتركة للعديد من الجهات والوزارات، باعتبارها قضية تنمية فى المقام الأول، وليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، ولا يمكن اختصارها فى مجرد توفير وسائل منع الحمل، بدليل أنه يتم توفير جميع الوسائل ومع ذلك لاتزال المشكلة مستمرة.

فى سياق متصل، افتتح قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة عيادة لتنظيم الأسرة فى المعهد القومى للقلب بإمبابة، فى إطار التوسع فى زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة للجمهور، وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس القطاع، إن الوزارة تولى اهتماما كبيراً فى مجال التوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وفتح عيادات جديدة لتنظيم الأسرة، وتوفر مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة تناسب كافة السيدات فى مختلف الحالات المرضية، ومنها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أنه تم تدريب الأطباء على كيفية صرف الوسائل لتلك الفئات طبقا لأحدث معايير اللياقة الطبية التى تصدرها منظمة الصحة العالمية، وبما يواكب التطور العالمى لخدمات تنظيم الأسرة، بهدف خفض حالات الحمل الخطر، والحمل غير المرغوب فيه، ما سيكون له عظيم الأثر فى الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة.

وأضافت أنه تم إمداد عيادة تنظيم الأسرة بالمعهد بكافة المستلزمات الطبية وغير الطبية، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة بالوزارة، وكافة المواد الإعلامية من مطويات ودليل المشورة والسجلات لتوحيد البيانات فى كافة عيادات تنظيم الأسرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت «سحر» إلى أنه تم انتداب طبيبة حاصلة على زمالة تنظيم الأسرة ومدربة على المعايير القياسية المحدثة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة بالعيادة، كما تم تدريب طاقم التمريض العامل بالعيادة على تقديم خدمات المشورة وخدمات تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن تلك الجهود تهدف إلى العمل على التوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة منافذ تقديم الخدمة للجمهور بما يساهم فى الوصول للمنتفعات، كما تم اختيار مكان العيادة ضمن مجموعة العيادات الخارجية للمعهد لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعات.