شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار طنطا بمحطة السنطة نتيجة عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر قطار رقم 244 ركاب الزقازيق طنطا نتيجة عطل فنى مفاجئ أدى إلى سقوط عجلة البوجى الأمامى للجرار أثناء دخوله حوش محطة السنطة . وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بالات الرفع لرفع عجلة البوجى والاستعداد بجرار آخر بديل وأن حركة القطارات على الخطوط الطوالى تعمل بصورة طبيعية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث .

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