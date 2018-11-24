شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى كينياتا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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