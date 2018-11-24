السفير السودانى بالقاهرة يفتتح معرض "فضاءات لونيه" بجاليرى بيكاسو ايست

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة معرض "فضاءات لونيه"، للفنان السودانى الدكتور راشد دياب بجاليرى بيكاسو ايســت.

قال الفنان راشد دياب: "تغيب المساحات وتلتقى بمعزل عن خبرة الفنان واحياناً كثيرة يبحث عنها الفنان نفسه فى فراغات جديدة، وفضاء واسع، فالعمل الفنى هو عبارة عن حالة من التحول من المعقول الى المحسوس حيث تكتسى هذه المساحات المقصودة بظلال تبريرية لمسعى الوفاق بين حالة ظهور الخيال وعمق الرؤية والشكل.

وأضاف الفنان: "لا أدرى كيف يمكن أن تكون الكلمة معبره أو موازيه لفكرة اللوحة نفسها، من المحال أن تكون الكتابة التى يحاول من خلالها الفنان التعبير عن اللوحة ذات جدوى، إلا إن انتظمت وتماثلت أبعاد الخيال نفسه والتى تولد التشابه اللفظى بالحس المقصود، فى أعمالى وخاصة فى هذا المعرض أجد ما ابحث عنه بعد اشباع رغبتى فى الرسم وفرحتى بالتلوين فى المساحات محققاً لوجودى من خلال حالة البحث المتواصلة كمرجعية، حتمية لوجودى فى هذا العالم، اللوحة هى محُصلة لحركة وجود تاريخية لمعانى ملتبسة فى العقل، تتوارد كل التجربة التى عشتها منذ لحظة اكتشافى لنفسى عند مواجهه المساحة امامى وكلما كانت مقاومتى لما اعرف، تحقق حلمى بظهور رؤية جديدة تدهشنى وقد تعجب وتمتع الآخرين مما يدهشنى أكثر النيل والصحراء والمرأة هى مواضعى الكبرى احببت النيل بعطاء وعشقت الصحراء بعتمتها بصمتها والمرأة لنبلها.