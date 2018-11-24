أخبار مصر | غدًا.. "البرلمان" يناقش 3 تقارير مُقدمة من اللجان النوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "البرلمان" يناقش 3 تقارير مُقدمة من اللجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة المُقرر انعقادها غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لجنة الدفاع والأمـن القــومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتناقش الجلسة، تقرير اللجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب حمدي السيسي و(59) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

ويصوت مجلس النواب في جلسة الغد على 3 مشروعات بشكل نهائي وهم: "مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981".

