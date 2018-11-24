أخبار مصر | غدًا.. "البرلمان" يصوت على 3 قوانين بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "البرلمان" يصوت على 3 قوانين بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة المُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات بشكل نهائي وهم: "مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981".

وتناقش الجلسة أثنى عشر طلب مناقشة عامة؛ لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النواب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الغني عبد المطلب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة.

وتناقش الجلسة، الطلب المُقدم من النائب فيصل الشيباني وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وآخر مُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية، ومناقشة طلب النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار القمامة بالشوارع وسبل تحقيق منظومة شاملة لجمع وإعادة تدوير القمامة، ومناقشة طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية.

كما تناقش الجلسة، الطلب المُقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، ومناقشة طلب النائب عفيفي كامل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكدس الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية وانتشار الدروس الخصوصية وآخر عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية.